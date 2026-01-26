Aumento en la venta de gas LP en Sabinas por frente frío

SABINAS, COAH.- El ingreso de un nuevo frente frío en la Región Carbonífera provocó un incremento significativo en la venta de gas LP en municipios como Sabinas y Nueva Rosita.

Las empresas distribuidoras reportaron un aumento cercano al 80 % en la demanda, fenómeno que calificaron como "compras de pánico" ante las bajas temperaturas que se han registrado en los últimos días.

Durante la jornada, se observaron largas filas de ciudadanos que acudieron a surtir cilindros para estufas y boilers, buscando garantizar el suministro de combustible en sus hogares.

A pesar de la alta demanda, las compañías aseguraron que el abasto está garantizado para el resto de la temporada invernal, evitando así un desabasto que pudiera agravar la situación de las familias.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Energía, los precios del gas LP en México para la semana del 25 al 31 de enero de 2026 se ubican entre 17 y 22 pesos por kilogramo, dependiendo de la región.

En el noreste del país, donde se encuentra Coahuila, el precio promedio ronda los 19 pesos por kilo, mientras que por litro oscila entre 10 y 12 pesos, cifras que se mantienen estables pese al repunte en las ventas.

En Sabinas y Nueva Rosita, los distribuidores confirmaron que los precios locales se mantienen dentro de ese rango, entre 16.70 y 20 pesos por kilogramo, lo que ha permitido que las familias puedan adquirir el combustible sin variaciones abruptas en su costo.

La estabilidad en los precios ha sido un factor clave para que la población pueda abastecerse sin mayores complicaciones económicas.

Finalmente, se recomendaron a la ciudadanía evitar compras excesivas y mantener medidas de seguridad en el manejo de cilindros de gas, recordando que el uso responsable del combustible es esencial para prevenir accidentes domésticos.