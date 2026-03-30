Incendio consume camión carbonero en Allende, Coahuila

SABINAS, COAH.- Un camión carbonero fue consumido por las llamas en la madrugada de este lunes 30 de marzo en el kilómetro 158 de la carretera federal 57, tramo libre Nueva Rosita-Allende, en el estado de Coahuila. El incendio se produjo al amanecer y, según las autoridades, pudo haber iniciado en las balatas de la unidad, propagándose posteriormente al resto de la cabina.

Elementos del cuerpo de bomberos del municipio de Allende acudieron al lugar de los hechos y realizaron las faenas necesarias para sofocar el incendio. Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas en el incidente.

La unidad siniestrada era un camión carbonero que se dirigía a una de las empresas de la región. El fuego destruyó completamente la cabina y parte del cargamento de carbón, lo que representa una pérdida total para el propietario del vehículo.

Las autoridades no han emitido un comunicado oficial sobre las causas exactas del incendio, pero se presume que pudo haber sido un problema mecánico o un accidente. La investigación está en curso para determinar las causas y responsabilidades del incidente.

Elementos de la Guardia Nacional se hicieron cargo de la circulación en el área para garantizar la seguridad de los conductores y evitar accidentes.