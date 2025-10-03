Fundación María Amor: Solidaridad de Ana Montemayor Rodríguez en acción

SABINAS, COAH.- La empresaria y activista Ana Montemayor Rodríguez ha dedicado más de dos décadas a una noble labor: la entrega de alimentos y bebidas a personas de escasos recursos a través de su fundación María Amor. Esta acción altruista no se limita a un espacio específico; Montemayor Rodríguez inició esta iniciativa desde su domicilio particular en la colonia Centenario, extendiéndola posteriormente a la plaza principal de la ciudad, donde continúa llevando esperanza y sustento a quienes más lo necesitan.

La generosidad de Ana Montemayor Rodríguez también alcanza a aquellos que se encuentran en situaciones difíciles, como las personas detenidas en la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Sabinas. Su compromiso la lleva a llevar alimentos a este grupo, reflejando una solidaridad que trasciende circunstancias y busca dignificar a cada individuo. Para esta empresaria sabinense, el respaldo de su familia ha sido fundamental en estas acciones que emprende con dedicación y pasión.

Ana Montemayor Rodríguez realiza estas acciones en nombre de la Fundación María Amor, un vehículo a través del cual canaliza su vocación de servicio y su deseo de impactar positivamente en la comunidad. Su labor es un testimonio de cómo la compasión y el altruismo pueden convertirse en motores de cambio y apoyo para quienes enfrentan adversidades. La empresaria y activista social subraya que este proyecto nació "desde el corazón de su familia", destacando el origen genuino y emotivo de su compromiso.

La empresaria agradeció la confianza depositada por las personas y, de manera especial, el apoyo incondicional de su familia, pilares que le permiten continuar con esta misión solidaria. Montemayor Rodríguez ve en cada gesto de ayuda una oportunidad para tender puentes de solidaridad y esperanza, reafirmando que el trabajo conjunto puede generar un impacto significativo en la vida de quienes menos tienen.