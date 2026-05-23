Fundación Montemayor lanza convocatoria de becas para estudiantes de preparatoria en Sabinas

SABINAS, COAHUILA.- El director del Centro Cultural Lily y Edilberto Montemayor, Isaac Zapata Moreno, dio a conocer los detalles de la convocatoria número 14 de becas de la Fundación Montemayor, programa dirigido a estudiantes que concluyeron la secundaria y están por ingresar al nivel medio superior.

Explicó que el apoyo consiste en una beca económica de 3 mil 700 pesos bimestrales, beneficio que será entregado durante los dos o tres años que dure la preparatoria del estudiante seleccionado.

Además del respaldo económico, los beneficiarios recibirán acompañamiento integral en materias académicas y orientación en situaciones personales.

El directivo destacó que, al finalizar la preparatoria, los jóvenes recibirán un ahorro acumulado generado durante el tiempo que permanecieron en el programa, recurso destinado a facilitar su ingreso a una universidad pública o privada.

Señaló que uno de los principales requisitos es ingresar a una preparatoria pública y contar con un promedio mínimo de 8.5 en secundaria.

Precisó que el trámite deberá realizarse completamente en línea mediante el portal de la Fundación Montemayor, donde los aspirantes deberán cargar su documentación sin necesidad de acudir físicamente.

Entre los requisitos se encuentran acta de nacimiento, comprobante de domicilio y una carta manuscrita en la que el estudiante explique los motivos por los cuales desea obtener la beca y describa su situación familiar.

Zapata Moreno indicó que el comité evaluador tomará en cuenta tanto el desempeño académico como el contenido de la carta para seleccionar a los beneficiarios.

Añadió que, una vez concluido el proceso, la entrega de apoyos comenzará en agosto, coincidiendo con el inicio del próximo ciclo escolar.

Finalmente, informó que en esta edición se otorgarán 20 becas y que el plazo para enviar la documentación vence en agosto, por lo que exhortó a los interesados a realizar el trámite con anticipación para evitar contratiempos.

Subrayó además que este apoyo es compatible con otras becas, incluida la federal para estudiantes de preparatoria, y reiteró que el principal objetivo del programa es prevenir la deserción escolar y abrir mayores oportunidades académicas y laborales para los jóvenes.