Llegan restos de Amado Rosales Hernández a Región Carbonífera

Los restos mortales del minero Amado Rosales Hernández víctima de la tragedia registrada en la mina Pasta de Conchos aquel 29 de febrero del 2006, llegaron a la Región Carbonífera esta tarde.

Los servicios funerarios iniciaron en Funerales García "Capilla La Fe", posteriormente el día de mañana realizarán misa de cuerpo presente en la parroquia "Nuestra Señora de Guadalupe" en la Villa de Agujita, partiendo el cortejo al panteón de la Villa.

Amado Rosales Hernández, era originario de esta comunidad, tenía 50 años de edad y se desempeñaba como supervisor cuando ocurrió la desgracia en el desarrollo de carbón.

A través de redes sociales, la Organización Familia Pasta de Conchos posteó lo siguiente: Volviste hoy después de casi 20 años en la mina Pasta de Conchos.

Vuelves con tu familia, a tu casa y a tu pueblo. La gran familia Rosales, a quienes se les arrebató a Amado, a su hermano Juan Manuel y su primo Ignacio, podrán cerrar este doloroso proceso, gracias por permitirnos acompañarles todos estos años.