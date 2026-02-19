Viuda de minero recuerda tragedia de Pasta de Conchos: Guadalupe Díaz habla de su lucha

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Guadalupe Díaz, viuda del minero Mauro Sánchez Rocha, compartió el testimonio sobre la muerte de su esposo ocurrida en la tragedia de Pasta de Conchos.

Según la información que médicos forenses dieron a conocer a la familia tras la recuperación de los restos, el deceso fue instantáneo al desplomarse las estructuras de la mina.

La mujer relató que a su esposo le cayeron encima unas vigas que le destrozaron el tórax, lo que provocó su fallecimiento inmediato. Sin embargo, agregó que posiblemente otros trabajadores quedaron con vida tras el accidente, esperando ser rescatados, lo que aumenta el dolor y la indignación de las familias que aún buscan respuestas.

Díaz señaló directamente a Germán L., quien fungía como director ejecutivo de Grupo México en aquel entonces, como responsable de la tragedia.

Aseguró que la falta de medidas de seguridad y la negligencia empresarial fueron factores determinantes en la muerte de los 65 mineros que quedaron atrapados en la mina.

Fue hasta el 11 de septiembre de 2025 cuando Guadalupe recibió los restos mortales de su esposo, después de años de espera y lucha. El cuerpo de Mauro Sánchez Rocha fue sepultado en un camposanto de la Región Carbonífera, en un acto cargado de dolor y memoria para la comunidad minera.

Con este testimonio, la viuda reafirma la exigencia de justicia y de que el caso no quede impune. A dos décadas del siniestro, las familias continúan señalando la responsabilidad de las autoridades y de la empresa, reclamando que se castigue a los responsables y que nunca más se repita una tragedia como la de Pasta de Conchos.