Cámara de Comercio de Sabinas confía en recuperación económica para 2026

SABINAS, COAH.- Después de un 2025 con dificultades para el sector comercial, la Cámara de Comercio de Sabinas expresó confianza en que este 2026 represente una etapa de recuperación. El presidente del organismo, Guillermo Lazarín Soto, aseguró que la reactivación del carbón y una mejora en las condiciones económicas generales serán factores clave para impulsar el comercio local.

El dirigente reconoció que el año anterior fue complicado para los comerciantes, pese a que diciembre registró el tradicional "banquetazo" en el primer cuadro de la ciudad con motivo de las ventas navideñas. Aunque hubo movimiento y algunos negocios obtuvieron resultados positivos, las ventas no alcanzaron las expectativas planteadas para el cierre de año.

Uno de los principales retos que enfrenta la región es la incertidumbre en torno al arranque del tema del carbón, que aún no genera la derrama económica esperada. Lazarín Soto pidió paciencia a los comerciantes y los exhortó a mantener la calma, seguir ofreciendo sus productos y confiar en que la situación mejorará conforme avance el año.

El presidente de la Cámara de Comercio también lamentó los cierres de negocios registrados en 2025, algunos de ellos en el centro de Sabinas, lo que afectó al sector en general. Sin embargo, manifestó su esperanza de que con la reactivación del carbón y la eventual recuperación de las maquiladoras, se logre fortalecer el consumo y estabilizar la economía local.