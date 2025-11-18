Frente frío 15 llega a Ciudad Acuña con lluvias y descenso de temperatura

Ciudad Acuña, Coah.– El frente frío número 15 ingresó a la región generando cambios notables en las condiciones climáticas, según informó Protección Civil.

¿Qué ocurrió?

Jesús Antonio Dávila, encargado del área de clima en la corporación, señaló que el sistema frontal traerá consigo precipitaciones que podrían iniciar durante la madrugada de este miércoles y mantenerse por al menos dos días.

¿Cuál es la respuesta de las autoridades?

Aunque por ahora persisten temperaturas relativamente cálidas, se espera un marcado descenso al entrar la madrugada, cuando el frente frío comience a reforzar las condiciones gélidas.

Dávila exhortó a la población a mantenerse atenta a las variaciones del clima y tomar precauciones dentro del hogar ante las bajas temperaturas previstas. Asimismo, recomendó prepararse para la posibilidad de lluvias y cambios bruscos a lo largo de la semana.