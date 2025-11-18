Joven pierde el control y choca contra muro de vivienda en la Benito Juárez de Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coah.– Una joven conductora perdió el control de su camioneta y terminó impactándose contra el muro de una vivienda, en un accidente registrado en la colonia Benito Juárez.

¿Qué ocurrió?

El percance ocurrió en el cruce de Guillermo Prieto y Nezahualcóyotl, hasta donde acudieron elementos de Seguridad Pública y cuerpos de rescate. El vehículo involucrado fue un Saturn Vue modelo 2008, color azul, conducido por Ángela, de 23 años.

Pese al fuerte impacto, no se reportaron personas lesionadas. La joven fue valorada en el lugar por personal de emergencia, quienes determinaron que no era necesario su traslado a un centro médico.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

La colisión dejó únicamente daños materiales en la vivienda afectada, por lo que las autoridades levantaron el informe correspondiente del incidente.