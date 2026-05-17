Ganaderos de Coahuila se reúnen en la Expo Proveedores de Sabinas

SABINAS, COAH.- La Sociedad Cooperativa de Ganaderos Organizados de Coahuila llevó a cabo la primera Expo Proveedores Cooperativa denominada "Unidos para Crecer", con sede en Sabinas. El evento reunió a productores de la región y a proveedores del sector pecuario con el objetivo de impulsar la eficiencia, la innovación y la transferencia de tecnología en la ganadería.

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Coahuila, Homero Amezcua Villarreal, calificó el encuentro como un motivo de gran satisfacción y felicitó a la cooperativa por la iniciativa. Destacó que actividades de esta magnitud demuestran que el incentivo del sector no se detiene y representan grandes beneficios para la comunidad ganadera. Señaló que en los tiempos actuales la ganadería ya no puede gestionarse de forma tradicional, pues el éxito depende de la eficiencia, la innovación y la incorporación de nuevas herramientas.

Uno de los principales aportes de la expo fue el acceso directo a la vanguardia tecnológica. El evento concentró en un solo espacio a los mejores proveedores del mercado, lo que permitió a los productores, desde los pequeños hasta los de mayor escala, conocer de primera mano lo último en nutrición animal, mejoramiento genético, sanidad, maquinaria y herramientas de manejo. Se enfatizó que participar en estos foros no representa un gasto, sino una inversión en conocimiento que se traduce en mayor competitividad para los hatos y mejor rentabilidad para las familias del campo.

Durante la jornada se desarrollaron diversas conferencias a cargo de especialistas en materia de salud animal. Los temas abordaron el manejo de situaciones de riesgo en el ganado provocadas por garrapatas y otros patógenos que generan enfermedades. Los expertos compartieron protocolos de prevención, diagnóstico y control sanitario para reducir el impacto de estos agentes en la productividad de las unidades de producción.

El beneficio más valioso resaltado fue el fortalecimiento de la unión del gremio. El espacio permitió a los asistentes intercambiar experiencias de éxito frente a los retos del clima y del mercado, así como refrendar el sentido de pertenencia a una misma familia ganadera. Se destacó la presencia de autoridades, lo que evidencia que cuando el sector productivo se organiza con objetivos claros, el respaldo institucional acompaña las iniciativas.

Se exhortó a los productores a aprovechar cada stand y conferencia para regresar a sus municipios y ranchos con nuevas ideas y mejores herramientas que permitan seguir haciendo producir al campo. Se reconoció el trabajo del licenciado Sergio Ariste y de su equipo por la realización del evento, y se reiteró el respaldo de la Unión Ganadera Regional de Coahuila para impulsar proyectos que generen prosperidad en la región.