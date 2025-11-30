Gobernador respalda a maestros en el movimiento Maestros Pa' Adelante

SABINAS, COAH.- El subsecretario de Educación en Coahuila, Hugo Iván Lozano Sánchez, se mostró satisfecho con la respuesta de los maestros al movimiento "Maestros Pa' Adelante", que busca mejorar la educación en el estado. En una entrevista, Lozano Sánchez destacó que el objetivo del movimiento es trabajar de manera conjunta para buscar alternativas de apoyo a las escuelas y maestros.

El movimiento, que se lleva a cabo en todo el estado, busca mejorar la infraestructura escolar, apoyar a los maestros y ofrecer beneficios a los docentes, como la tarjeta "Mejora", que les permite ahorrar en pagos de derechos vehiculares. Lozano Sánchez destacó que la participación de otras dependencias gubernamentales es fundamental para lograr estos objetivos.

La relación con otras dependencias es estrecha, y se está trabajando en conjunto para ofrecer un beneficio más amplio a los maestros. "Estamos trabajando de la mano con los maestros y otras dependencias para mejorar la educación en Coahuila", dijo Lozano Sánchez.

El gobernador del estado ha manifestado su apoyo al movimiento y ha indicado que es una prioridad trabajar con los maestros. "Es una prioridad para el gobernador tener un contacto directo con los maestros y apoyar a nuestros compañeros docentes", dijo Lozano Sánchez.

El movimiento "Maestros Pa' Adelante" es un éxito en Coahuila, gracias al apoyo de los maestros y la participación de otras dependencias gubernamentales. Se espera que este movimiento siga adelante y logre mejorar la educación en el estado.