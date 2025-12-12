FANTASMA DEL DESEMPLEO AFECTA A SABINAS Y LA REGIÓN CARBONÍFERO

SABINAS, COAH.- El desempleo continúa golpeando con fuerza a las familias de esta ciudad, luego de que se confirmaran nuevos despidos en tres importantes empresas de la región. A los reajustes realizados recientemente por la compañía automotriz Magna, se suman ahora más de 100 bajas laborales en las plantas de Kandor y Avomex, lo que ha generado preocupación entre la población y un ambiente de incertidumbre en el cierre del año.

El último mes de 2025 ha significado un duro golpe para la economía local. La empresa Magna confirmó esta semana un nuevo recorte de personal, derivado de la disminución de pedidos de clientes históricos y del impacto de los aranceles aplicados a productos derivados del acero. Estos factores han debilitado las inversiones en el sector manufacturero y en la industria metalmecánica, pilares fundamentales para la generación de empleo en Sabinas.

Despidos en la industria alimentaria

A la par, la empresa Avomex Internacional, dedicada al procesamiento de alimentos, inició desde noviembre un proceso de despido paulatino que ha superado las decenas de casos. Según testimonios, la estrategia ha sido realizar las bajas en pequeños grupos, intentando mantener discreción, aunque la información se ha filtrado en redes sociales y ha generado inquietud entre trabajadores y sus familias.

Impacto en la planta de Kandor

El caso de Kandor, fabricante de asadores, refleja también la fragilidad del panorama laboral. Durante el primer trimestre del año, la compañía redujo a la mitad su planta laboral y, de acuerdo con familiares de ex empleados, el proceso de despidos ha continuado lentamente hasta este mes de diciembre, afectando a más trabajadores y debilitando aún más la estabilidad económica de la comunidad.

Con estos ajustes, Sabinas enfrenta un cierre de año marcado por la pérdida de empleos y la incertidumbre sobre el futuro de la industria local. Las familias afectadas expresan su preocupación por la falta de oportunidades y la necesidad de medidas que fortalezcan la economía regional, mientras la ciudad busca alternativas para enfrentar un fenómeno que amenaza con profundizarse en los próximos meses.