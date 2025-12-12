Frontera: incendio en casa abandonada por consumidores de sustancias ilicitas

FRONTERA, COAH.- Una vivienda abandonada de la colonia Occidental volvió a convertirse en una peligrosa hoguera durante la madrugada de ayer, luego que presuntos consumidores de cristal ingresaran al inmueble y le prendieran fuego una vez más, como si se tratara de un ritual nocturno que ya tiene cansados a los vecinos.

Los vecinos reportan constantes incendios en la vivienda de la colonia Occidental.

El siniestro ocurrió alrededor de las 03:00 horas sobre la calle 20 de Noviembre, donde los habitantes reportaron a los números de emergencia que las llamas salían por puertas y ventanas del inmueble que desde hace años funciona como refugio improvisado para jóvenes con problemas de adicción.

Entre ellos, según denuncias vecinales, destaca un muchacho identificado como Javier N, quien suele ingresar acompañado de otros consumidores para drogarse en el interior de la propiedad. Su padre, José Ángel, ha intentado poner freno a esta situación, pero sus esfuerzos han sido insuficientes: la casa sigue siendo invadida y, con ello, se multiplican los incidentes, incluidos incendios anteriores que han puesto en riesgo a toda la cuadra.

Bomberos controlan el incendio tras recibir múltiples llamadas de emergencia.

Durante la madrugada de ayer, los presuntos responsables ingresaron nuevamente para "hacer de las suyas" y antes de retirarse dejaron un nuevo foco de fuego que avanzó velozmente, alimentado por la gran cantidad de basura, ropa vieja, tabiques sueltos y muebles deteriorados acumulados en el interior. Para cuando los cuerpos de emergencia llegaron, las llamas ya alcanzaban varios metros de altura y la columna de humo era visible desde distintos puntos de la colonia.

Bomberos de Frontera arribaron en dos unidades y trabajaron durante casi una hora para sofocar el incendio, enfrentándose al intenso calor y a la densa humareda que cubrió la manzana. Finalmente consiguieron controlar la situación y evitar que el fuego se extendiera a viviendas aledañas, aunque la estructura quedó prácticamente reducida a escombros.

La policía exhorta a asegurar el inmueble para evitar más incidentes.

Policía Municipal tomó conocimiento del hecho y exhortó a los propietarios del predio a asegurar el inmueble para impedir que continúe siendo utilizado como refugio por personas con adicciones, antes de que un nuevo incidente termine en una tragedia mayor.