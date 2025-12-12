Contactanos
Para pedir ayuda llega golpeado y descalzo al C4

Diego acusó a dos hermanos, Héctor y Orland Puente, de haberlo atacado mientras regresaba de una fiesta en calles de la colonia Aviación.

Por Brenda Rebolloso - 12 diciembre, 2025 - 11:32 a.m.
      FRONTERA, COAH.—Una madrugada que debía terminar en descanso se convirtió en una violenta pesadilla para Diego, un joven de 20 años que llegó descalzo, ensangrentado y visiblemente alterado hasta las instalaciones del C4, donde imploró ayuda tras haber sido brutalmente atacado en plena vía pública.

      El incidente ocurrió cuando el muchacho regresaba a su domicilio en la colonia Aviación tras asistir a una fiesta. Según su propio testimonio, dos sujetos lo interceptaron sin advertencia alguna y lo sometieron a golpes y amenazas mientras uno de ellos empuñaba una daga. Los agresores lo despojaron de todas sus pertenencias: dinero en efectivo, un reloj, una esclava, su cinturón y hasta los tenis nuevos que recién había comprado.

      Luego de dejarlo tirado y malherido, los responsables huyeron a bordo de dos vehículos distintos. Diego afirmó reconocerlos como Héctor y Orland, ambos de apellido Puente, vecinos de la misma colonia, lo que aumenta su temor a futuros encuentros.

      A pesar de sus lesiones, el joven caminó varios minutos hasta llegar al Centro de Comunicación, Cómputo, Control y Comando (C4), ubicado sobre el Libramiento Carlos Salinas de Gortari, donde pidió auxilio. Oficiales de guardia de inmediato solicitaron apoyo a los cuerpos de emergencia.

      Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar y le brindaron atención médica preliminar. Confirmaron que presentaba una fractura en la nariz y múltiples golpes en diversas partes del cuerpo, por lo que recomendaron su traslado a un hospital para una valoración más detallada.

      Familiares del joven acudieron al C4 y se hicieron cargo del traslado a un centro médico. Elementos policiacos ya investigan el caso y analizarán la información proporcionada por la víctima para proceder conforme a la ley.

