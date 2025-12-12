Llega unidad móvil "Vive Libre Sin Drogas" al Cecytec de Villa Unión

VILLA UNIÓN, COAH. — Estudiantes del Cecytec Villa Unión participaron en la jornada de la estrategia Vive Libre Sin Drogas, impulsada por el DIF Coahuila, que encabeza la Sra. Liliana Salinas Valdés. La Unidad Móvil arribó al plantel para acercar servicios y herramientas preventivas dirigidas a niñas, niños y jóvenes de la región.

La actividad incluyó módulos de atención psicológica, atención médica y trabajo social, donde los estudiantes pudieron recibir orientación directa sobre situaciones que enfrentan en su vida escolar y familiar. También se difundió el uso del chatbot para jóvenes, una herramienta diseñada para brindar información y apoyo de manera inmediata y confidencial.

Asistentes destacaron la importancia de que estas jornadas lleguen a los planteles educativos, ya que permiten reforzar la prevención y fomentar decisiones saludables entre la comunidad estudiantil. La estrategia estatal continúa recorriendo municipios para fortalecer a las juventudes y ofrecer espacios de diálogo, acompañamiento y protección.