Contactanos
Coahuila

Conmemoran en Nava el Día Internacional de la Mujer con jornada de reflexión

Presentan el proyecto "26 Heroínas" y promueven el diálogo sobre igualdad de derechos y una vida libre de violencia.

Por Alberto Ibarra Riojas - 06 marzo, 2026 - 06:45 p.m.
Conmemoran en Nava el Día Internacional de la Mujer con jornada de reflexión
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      NAVA, COAH. — En el marco del Día Internacional de la Mujer se realizó en Nava una jornada de reflexión y reconocimiento a la lucha femenina, donde mujeres de la comunidad se reunieron para dialogar sobre la importancia de la igualdad de derechos y una vida libre de violencia.

      Placeholder

      Durante la actividad se presentó el proyecto 26 Heroínas, una iniciativa que destaca la historia y el legado de mujeres que han marcado pauta en la defensa de los derechos y el desarrollo social, acompañada de una breve semblanza y material visual.

      ¿Qué se destacó en la jornada?

      La doctora Elizabeth Ho Fung participó como expositora principal, compartiendo una reflexión sobre la lucha histórica de las mujeres y los retos actuales. Además, se realizaron dinámicas en círculo que fomentaron el diálogo, la participación y el fortalecimiento del trabajo comunitario.

      Placeholder

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados