Conmemoran en Nava el Día Internacional de la Mujer con jornada de reflexión

NAVA, COAH. — En el marco del Día Internacional de la Mujer se realizó en Nava una jornada de reflexión y reconocimiento a la lucha femenina, donde mujeres de la comunidad se reunieron para dialogar sobre la importancia de la igualdad de derechos y una vida libre de violencia.

Durante la actividad se presentó el proyecto 26 Heroínas, una iniciativa que destaca la historia y el legado de mujeres que han marcado pauta en la defensa de los derechos y el desarrollo social, acompañada de una breve semblanza y material visual.

¿Qué se destacó en la jornada?

La doctora Elizabeth Ho Fung participó como expositora principal, compartiendo una reflexión sobre la lucha histórica de las mujeres y los retos actuales. Además, se realizaron dinámicas en círculo que fomentaron el diálogo, la participación y el fortalecimiento del trabajo comunitario.