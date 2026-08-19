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Coahuila

Bomberos controlan incendio en bodega de Sabinas

El incendio se registró en la bodega conocida como 'Jarritos', donde se consumieron pacas de cartón y plástico.

Por Teresa Muñoz - 19 agosto, 2026 - 05:16 p.m.
Bomberos controlan incendio en bodega de Sabinas
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      SABINAS, Coah.- Un incendio registrado en una bodega ubicada en la colonia Chapultepec movilizó al Departamento de Bomberos de esta ciudad.

      El siniestro fue reportado a los cuerpos de emergencia, que acudieron al sitio para atender la conflagración, en tanto elementos policiacos coordinaban acciones para que los transeúntes no se acercaran al perímetro.

       

      El comandante operativo de los apaga fuegos, José Pichardo González, informó sobre la movilización para acudir al lugar, destacando que por espacio de algunas horas realizaron las acciones pertinentes a fin de lograr controlar el siniestro.

      La emergencia se registró en un inmueble, edificio conocido como "Jarritos" o la antigua Hielera, donde fueron consumidas pacas de cartón y plástico.

       

      Hasta el momento, la información proporcionada no establece las causas que originaron el incendio, el cual se controló después de una hora, resultando un bombero afectado por la inhalación de humo.

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