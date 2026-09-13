21 incidentes atendidos durante la Cabalgata Sabinas 2026

SABINAS, COAH.- Un total de 21 incidentes fueron atendidos durante el trayecto de la Cabalgata Sabinas 2026, informó el director de Protección Civil, Sebastián Jaime Arellano, quien destacó que ninguno de los casos fue grave.

De acuerdo con el funcionario, los servicios de atención se concentraron en percances considerados leves, registrados entre los participantes a lo largo del recorrido de la tradicional cabalgata.

Incidentes atendidos en la Cabalgata

Entre los casos atendidos se reportaron caídas de caballo, caídas desde la propia altura, deshidrataciones y cuadros de congestión alcohólica, situaciones relacionadas con las condiciones y características del evento.

Jaime Arellano señaló que todas las personas recibieron atención en tiempo y forma y, cuando fue necesario, fueron trasladadas a hospitales de la Región Carbonífera para una valoración médica.

Atención médica oportuna

Precisó que ninguno de los pacientes presentó lesiones graves y que todas las personas atendidas fueron dadas de alta posteriormente de los centros hospitalarios. La Cabalgata Sabinas 2026 congregó a miles de personas y, de acuerdo con lo informado, en esta edición nuevamente se rompió el récord de asistencia tanto de espectadores como de cabalgantes.