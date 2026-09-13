Saldo blanco en la Gran Cabalgata Sabinas 2026

SABINAS, Coah.- Saldo blanco se registró durante la edición número 37 de la Gran Cabalgata Sabinas 2026, informó Julio Aguirre Montemayor, presidente del patronato del evento, que reunió a miles de familias en el municipio de Sabinas.

El organizador señaló que durante la celebración únicamente se presentaron algunos contratiempos e incidentes menores, los cuales fueron atendidos oportunamente por las autoridades competentes.

Precisó que las corporaciones policiacas intervinieron ante leves accidentes registrados, sin que estos representaran situaciones de gravedad durante el desarrollo de la tradicional cabalgata.

Asimismo, destacó la atención proporcionada por el sector salud a algunas personas que presentaron malestares, principalmente como consecuencia del clima que se registró durante la jornada.

Aguirre Montemayor resaltó que este año se rompió el récord de asistencia, tanto de personas como de cabalgantes, al superar la meta de más de 12 mil jinetes que participaron en el recorrido.

Finalmente, indicó que más de 75 mil personas disfrutaron de la Gran Cabalgata Sabinas 2026, consolidando al evento como una de las principales celebraciones tradicionales del municipio de Sabinas.