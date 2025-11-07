Atención inmediata a plaga de garrapatas en escuela secundaria de Sabinas

SABINAS, COAH.- El personal de la Jurisdicción Sanitaria No. 3 atendió de inmediato una solicitud de padres de familia y directivos de la escuela secundaria María Guadalupe Zúñiga Díaz para realizar acciones de erradicación de una plaga de garrapatas que afectaba a la institución educativa.

La plaga de garrapatas había generado preocupación entre los padres de familia y el personal de la escuela, por lo que se solicitó la intervención de la Jurisdicción Sanitaria para tomar medidas urgentes. El personal de la dependencia se desplazó hasta la escuela y realizó las acciones necesarias para erradicar la plaga.

Las acciones de erradicación se llevaron a cabo la mañana de este viernes 7 de noviembre, y se espera que el próximo lunes se puedan reanudar las clases de manera normal. La intervención de la Jurisdicción Sanitaria busca garantizar la salud y seguridad de los estudiantes y el personal de la escuela.

El director de la escuela agradeció la pronta respuesta de la Jurisdicción Sanitaria y destacó la importancia de la colaboración entre la comunidad educativa y las autoridades sanitarias para prevenir y controlar brotes de enfermedades transmitidas por vectores.

La Jurisdicción Sanitaria No. 3 reiteró su compromiso de trabajar en estrecha colaboración con la comunidad para proteger la salud y el bienestar de los ciudadanos, y exhortó a la población a tomar medidas preventivas para evitar la proliferación de plagas y enfermedades.