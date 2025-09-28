Gobernador Manolo Jiménez impulsa obras educativas en Sabinas

SABINAS, COAH.- Francisco Tobías Hernández, subsecretario de gobierno en la región carbonífera, destacó la importante inversión del gobierno del estado de Coahuila en obras de infraestructura educativa en Sabinas, que asciende a 22 millones de pesos. Esta inversión refleja el compromiso del gobernador Manolo Jiménez Salinas con el desarrollo de la comunidad y el bienestar de los habitantes de Sabinas. Tobías Hernández resaltó que estas obras no solo benefician a la infraestructura educativa, sino que también contribuyen al desarrollo integral de la comunidad. Además, mencionó que se realizará la entrega de mobiliario escolar en cerca de 25 instituciones de educación básica en la región carbonífera, con una inversión de 15 millones de pesos a nivel estatal. El subsecretario calificó esta inversión como "fuerte" y subrayó que lo más relevante es el compromiso del gobernador Manolo Jiménez con la educación, considerándola clave para la seguridad y el desarrollo a corto plazo. "Apostarle a la educación es apostarle a la seguridad y al desarrollo", afirmó Tobías Hernández, destacando que el gobernador entiende la importancia de este sector para el futuro de la sociedad. Las familias de Sabinas agradecen al gobernador por priorizar obras que traen beneficios tangibles. Tobías Hernández compartió testimonios de ciudadanos que, después de años de espera, ven materializadas estas obras gracias al gobierno de Manolo Jiménez, quien ha implementado un enfoque ciudadano en su administración. "Tenemos un gobernador que tiene un gobierno ciudadano", enfatizó. Además, se tomó protesta al comité pro obra, integrado por ciudadanos y vecinos, quienes estarán al pendiente de la construcción de obras como la pavimentación, reflejando la participación comunitaria y el compromiso del gobierno con la transparencia y la colaboración ciudadana en los proyectos de desarrollo en Sabinas.