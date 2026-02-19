Esaú Guerrero logra aumento salarial del 8% en Ironcast: Sección 327

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Esaú Guerrero Escamilla, Delegado Especial del Sindicato Minero en la Región Centro, informó que la reciente Revisión del Contrato Colectivo de Trabajo para la Sección 327 arrojó resultados positivos gracias a la buena relación que prevalece entre la empresa Ironcast de Frontera, Coahuila y el sindicato.

El acuerdo alcanzado representa un beneficio directo para los trabajadores sindicalizados, quienes celebraron el incremento salarial obtenido.

Durante la negociación, se logró un aumento del 8 % directo al salario, lo que impacta favorablemente a los 996 trabajadores que integran la base sindical.

Guerrero Escamilla destacó que este logro fue posible gracias al respaldo del máximo líder, licenciado Napoleón Gómez Urrutia y subrayó que, la medida fortalece la economía de las familias de la Región Centro.

El delegado recordó que desde el año 2021 el Contrato Colectivo ha venido registrando mejoras constantes, con cuatro revisiones exitosas hasta la fecha.

Señaló que el sindicato recibió un contrato en ceros por parte de la anterior organización, la CTM, pero que a partir de entonces se ha trabajado para recuperar y ampliar los beneficios de los agremiados.

Asimismo, resaltó que, con el apoyo del dirigente nacional, el contrato ha logrado incrementos superiores al 70 % en rubros como bonos de asistencia y puntualidad, bonos semestrales, vacaciones dignas, mayores prestaciones en aguinaldos y ahorros, lo que representa un avance significativo en las condiciones laborales.

Finalmente, Guerrero Escamilla subrayó que la relación entre empresa y sindicato se mantiene en un nivel de excelencia, con comunicación constante que garantiza estabilidad laboral.

Cabe mencionar que la Sección 327 está representada por Alejandro García Galarza y que la empresa, antes conocida como Teksid Hierro de México, opera ahora bajo la razón social Ironcast de Frontera.