Jesús de la Rosa Godoy liderará la CNC en Coahuila tras toma de protesta

SABINAS, COAH.- El próximo sábado 25 de octubre, se llevará a cabo la toma de protesta de Jesús de la Rosa Godoy como nuevo líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Coahuila.

El evento tendrá lugar en San Pedro de las Colonias y contará con la presencia de la líder nacional de la CNC, Leticia Barrera.

José Luis Hernández Romero, dirigente de la CNC en la región carbonífera, confirmó que asistirán al evento para mostrar su apoyo y hacer presencia. "Vamos a estar ahí para presenciar el evento y acompañar a nuestro líder estatal", señaló.

Hernández Romero destacó que el nuevo dirigente tiene una amplia trayectoria política y experiencia en el ramo. "Es una persona muy conocida por el sector del campo, ha sido diputado y alcalde de San Pedro", afirmó. Además, señaló que Jesús de la Rosa Godoy es médico veterinario y cuenta con el respaldo de la comunidad campesina.

Durante el evento, se espera que se presenten propuestas y necesidades de la región. Hernández Romero invitó a los interesados en presentar propuestas a que las hagan llegar al nuevo líder estatal o a la líder nacional de la CNC.

La toma de protesta de Jesús de la Rosa Godoy es un evento importante para la CNC en Coahuila, y se espera que su liderazgo traiga beneficios para el sector campesino en la región. Hernández Romero expresó su confianza en el buen desempeño del nuevo líder y adelantó que lo invitarán a visitar la región carbonífera para presentarle propuestas y necesidades específicas.