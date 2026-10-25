Cae Jeep al río y muere conductor

SABINAS, Coah.- Con el nombre de Jonathan N. fue identificado el varón que murió en las primeras horas del domingo luego de que el vehículo que conducía, una Jeep Liberty, se precipitara desde una altura aproximada de 30 metros del puente Los Gemelos al río Sabinas, durante las primeras horas de este domingo en la carretera federal 57. El reporte del accidente se recibió a través del sistema de emergencias 911 alrededor de las 6:30 horas, luego de que una usuaria alertara sobre la presencia de un vehículo desbarrancado en ese punto, informó el delegado de la Fiscalía General del Estado en la Carbonífera, licenciado Diego Garduño Guzmán.

Tras el aviso, se movilizaron corporaciones de los tres órdenes de gobierno, así como elementos de Protección Civil y ambulancias para atender la emergencia y verificar lo ocurrido. La policía municipal de Sabinas fue la primera respondiente y participó en las acciones coordinadas con las demás autoridades para llegar hasta el vehículo, donde localizaron a una persona sin vida en el interior.

La Agencia de Investigación Criminal, Servicios Periciales y el Ministerio Público realizaron las primeras diligencias, mediante las cuales se logró establecer la identidad del fallecido como Jonathan N..

La Fiscalía informó que se practicará la necropsia de ley y que, conforme avancen las investigaciones, se dará a conocer más información para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el accidente.