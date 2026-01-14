La difícil situación de Jorge Rocha en la cuesta de enero en Sabinas

SABINAS, COAH.- Jorge Luis Rocha García, un hombre de 64 años, comparte su historia de lucha diaria para sobrevivir en la cuesta de enero. A pesar de su edad y su condición de salud, Rocha García se esfuerza por cuidar a su padre, quien ya no puede caminar ni ver.

"La situación está muy difícil, a veces comemos y a veces no", dice Rocha García. Su ingreso es irregular, ya que se dedica a limpiar terrenos y no tiene un trabajo estable. Su padre requiere cuidados constantes, lo que le impide buscar un empleo formal.

La alimentación básica de Rocha García y su padre se reduce a frijoles, papas, harina, tortillas de maíz y arroz. "Casi no compramos carne, está muy cara", dice. Los precios de los productos y servicios han aumentado, lo que hace aún más difícil la situación.

Rocha García hace un llamado a las autoridades para que le brinden apoyo, especialmente para cubrir las necesidades básicas de su padre, como pañales y medicinas. "Que me den un apoyo para mi papá, porque a veces tengo que comprarle pañales y no tengo dinero", dice con lágrimas en los ojos.

La historia de Rocha García es un reflejo de la dura realidad que enfrentan muchas personas en la cuesta de enero, donde la inflación y la falta de oportunidades laborales hacen que la supervivencia sea un desafío diario. Su caso es un llamado a la solidaridad y al apoyo a aquellos que más lo necesitan.