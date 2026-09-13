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Coahuila

Instalan puntos de auxilio para equinos en la cabalgata de Sabinas

Durante la Gran Cabalgata Sabinas, se instalaron dos puntos de auxilio para atender a los equinos, asegurando su bienestar.

Por Teresa Muñoz - 13 septiembre, 2026 - 07:38 a.m.
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      SABINAS, COAH.- Dos puntos de auxilio para atender a los equinos fueron instalados durante el trayecto de la Gran Cabalgata Sabinas, además de cinco bebederos destinados a hidratar a los animales.

      José Luis Hernández informó que estas acciones se realizaron por instrucciones del gobernador del Estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, y del secretario de Desarrollo Rural, Jesús María Montemayor Garza.

      Explicó que los módulos de auxilio fueron colocados estratégicamente a lo largo del trayecto para atender cualquier situación que pudiera presentarse con los caballos participantes en la cabalgata.

      En los puntos de atención se contó con medicamentos y sueros para proteger a los equinos y brindarles los primeros auxilios en caso de presentar algún malestar durante el recorrido.

      Hernández señaló que la instalación de estos servicios permitió contar con atención para los animales durante el desarrollo de la tradicional cabalgata, ante las condiciones de clima y el esfuerzo físico que implica el recorrido.

      Cabe señalar, solamente un caballo requirió de apoyo tras el recorrido realizado en la Cabalgata.

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