Sari Pérez Cantú convoca a Frontera a disfrutar del Gran Desfile Navideño 2025

Frontera, Coah.- Con el objetivo de reforzar los valores que caracterizan esta temporada: unión familiar, esperanza, alegría y la solidaridad que distingue a las familias fronterenses, el Gobierno Municipal de Frontera, encabezado por la alcaldesa Sari Pérez Cantú, invita a toda la comunidad a disfrutar del Gran Desfile Navideño 2025, que se llevará a cabo este próximo 16 de diciembre.

El desfile está organizado de manera coordinada por el Departamento de Educación, dirigido por el profesor Félix Alejandro Rodríguez Ramos, y el Departamento de Arte y Cultura, encabezado por Jaime Salvador Delgado Quirino, quienes han sumado esfuerzos para integrar a instituciones educativas y construir un recorrido lleno de creatividad, talento y espíritu navideño.

Con la participación de 18 contingentes, el desfile iniciará a las 09:30 horas en la Plaza Principal, avanzará por la calle Progreso y concluirá en la Plaza La Lagunita, donde las familias podrán disfrutar de un ambiente festivo y de convivencia. Niñas y niños de preescolares y escuelas primarias darán vida a carros alegóricos, personajes tradicionales como duendes, renos y muñecos de nieve, además de vestir atuendos típicos de la temporada.

Para garantizar un evento seguro y ordenado, el Gobierno Municipal implementará un operativo especial de Tránsito y Protección Civil, con presencia permanente durante todo el recorrido. La alcaldesa Sari Pérez Cantú destacó que actividades como el Desfile Navideño fortalecen la identidad y el orgullo comunitario, además de unir a escuelas, autoridades y familias en torno a valores que enriquecen la vida social del municipio, por ello invitó a todas y todos los fronterenses a ser parte de esta celebración preparada con dedicación y cariño para la comunidad.