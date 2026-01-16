General Motors de México invertirá 1,000 millones en Coahuila

SALTILLO, COAHUILA.- General Motors de México (GM) ha confirmado una inversión de 1,000 millones de dólares para fortalecer sus operaciones de manufactura en el país durante 2026 y 2027; lo que reafirma el compromiso de la empresa con México y con el desarrollo industrial del norte del país.

El anuncio fue realizado por Francisco Garza, presidente y director general de GM de México, quien destacó que esta inversión se enmarca dentro de una nueva estrategia orientada a fortalecer la manufactura nacional y atender las necesidades del mercado interno, al mismo tiempo que se impulsa la competitividad de la industria automotriz en México.

La inversión de GM y su impacto en la región

Coahuila, especialmente a través del Complejo Industrial de Ramos Arizpe, se ha consolidado como uno de los principales polos de manufactura automotriz en México. En este complejo, GM ha desarrollado inversiones orientadas a la producción de vehículos eléctricos y componentes de alta tecnología, sector que se ha visto afectado en el mercado norteamericano por el recorte de incentivos gubernamentales para la adquisición de los mismos.

El Gobierno de Coahuila reconoce que este anuncio ocurre en un entorno industrial desafiante y con transformaciones en la cadena de valor global, reafirmando además la importancia estratégica de mantener e incrementar las capacidades productivas que contribuyan al empleo, la transferencia tecnológica y el dinamismo económico de la región.

Acciones del Gobierno para apoyar a trabajadores

Si bien GM continuará su inversión y presencia en México, la industria automotriz enfrenta momentos de transición. En años recientes, la planta de Ramos Arizpe ha experimentado ajustes en su plantilla laboral como parte de la reconfiguración de producción, específicamente derivados de la reducción en la fabricación de ciertos modelos como el Prologue y ajustes de turnos, los cuales han impactado empleos directos en la región.

El Gobierno de Coahuila, a través de la Secretaría del Trabajo, informa que, derivado del reajuste en la producción de la empresa General Motors de México, en su planta ubicada en Coahuila, se han implementado acciones inmediatas para mitigar los efectos en la economía de los trabajadores en proceso de transición.

Desde las primeras horas de este viernes, el Gobierno del Estado, mediante la Secretaría del Trabajo, instaló una mesa de diálogo con cámaras empresariales y sindicatos, con el objetivo de diseñar estrategias que permitan el pronto reacomodo de los trabajadores en empleos formales.

En dicha mesa se acordó sumar más de 1,000 vacantes adicionales a la Feria de Empleo organizada por el Gobierno de Coahuila, que se llevará a cabo el próximo 30 de enero en el Centro de Convenciones CANACINTRA, en un horario de 9:00 a 14:00 horas, cuyo evento de vinculación ya fue dado a conocer a quienes concluyeron su relación laboral con GM.

Además, a esta feria se integran con sus bolsas de trabajo las cámaras empresariales COPARMEX, CANACINTRA, AIERA, CANACO, CMIC y CANADEVI, los sindicatos CTM, CROC y FNSI, así como los municipios de Arteaga, Saltillo y Ramos Arizpe, en una estrategia de bolsa de trabajo unificada que funcionará de manera permanente.

Asimismo, se pondrán en marcha acciones de capacitación y reconversión de habilidades laborales, con el propósito de ampliar las oportunidades de contratación para los trabajadores.

Por su parte, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo permanecerá atenta durante y después del proceso de bajas. Los trabajadores pueden comunicarse vía WhatsApp al 844 594 4972 para recibir asesoría o representación legal en materia laboral.

De igual manera, el Servicio de Empleo de Coahuila atenderá para iniciar procesos de vinculación a los trabajadores con oportunidades de empleo formal a través de los teléfonos: 844 410 3422, 844 410 3450 y 844 412 9656.