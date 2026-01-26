Contactanos
Coahuila

Refuerzan Operativo Abrigo en Villa Unión ante el frío extremo

Autoridades mantienen albergues y recorridos preventivos para proteger a personas vulnerables.

Por Alberto Ibarra Riojas - 26 enero, 2026 - 04:41 p.m.
      Villa Unión, Coah.— Ante el descenso de las temperaturas registrado durante el fin de semana, se mantuvo activo el Operativo Abrigo en la región, con la habilitación de albergues temporales y acciones preventivas para proteger a personas en situación vulnerable frente al frío extremo.

      Acciones de la autoridad ante el descenso de temperaturas

      Autoridades estatales y federales, a través de corporaciones de seguridad y Protección Civil, realizaron recorridos constantes en distintos sectores, con el objetivo de detectar a personas en riesgo, brindar orientación y ofrecer apoyo inmediato, priorizando la prevención y el resguardo de la ciudadanía.

      Durante estas labores se entregaron apoyos como café caliente y pan, además de exhortar a la población a cubrirse adecuadamente y evitar la exposición prolongada a la intemperie. Asimismo, se realizaron traslados a albergues para garantizar condiciones seguras a quienes lo requirieron.

      Apoyos entregados a la población vulnerable en Villa Unión

      Las autoridades informaron que estas acciones continuarán durante los próximos días, ya que se prevé la permanencia de bajas temperaturas, por lo que se exhorta a la ciudadanía a mantenerse atenta a la información oficial y reportar cualquier situación de riesgo.

