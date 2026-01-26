Refuerzan Operativo Abrigo en Villa Unión ante el frío extremo

Villa Unión, Coah.— Ante el descenso de las temperaturas registrado durante el fin de semana, se mantuvo activo el Operativo Abrigo en la región, con la habilitación de albergues temporales y acciones preventivas para proteger a personas en situación vulnerable frente al frío extremo.

Acciones de la autoridad ante el descenso de temperaturas

Autoridades estatales y federales, a través de corporaciones de seguridad y Protección Civil, realizaron recorridos constantes en distintos sectores, con el objetivo de detectar a personas en riesgo, brindar orientación y ofrecer apoyo inmediato, priorizando la prevención y el resguardo de la ciudadanía.

Durante estas labores se entregaron apoyos como café caliente y pan, además de exhortar a la población a cubrirse adecuadamente y evitar la exposición prolongada a la intemperie. Asimismo, se realizaron traslados a albergues para garantizar condiciones seguras a quienes lo requirieron.

Apoyos entregados a la población vulnerable en Villa Unión

Las autoridades informaron que estas acciones continuarán durante los próximos días, ya que se prevé la permanencia de bajas temperaturas, por lo que se exhorta a la ciudadanía a mantenerse atenta a la información oficial y reportar cualquier situación de riesgo.