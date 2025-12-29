Contactanos
Coahuila

Accidente en carretera 57 deja un lesionado en Sabinas

El accidente ocurrió en el kilómetro 70 de la carretera federal 57, conectando Sabinas y Monclova.

Por Carlos Macias - 29 diciembre, 2025 - 06:20 p.m.
      SABINAS COAH.- Un aparatoso accidente se registró este lunes sobre la carretera federal 57, en el tramo que conecta Sabinas con Monclova, a la altura del kilómetro 70. Una camioneta tipo familiar volcó en plena vía, dejando como saldo a un hombre lesionado.

      De acuerdo con los reportes de la Cruz Roja Mexicana, el conductor resultó con golpes que no ponen en riesgo su vida. La rápida atención de los paramédicos permitió estabilizarlo en el lugar, mientras se valoraba la magnitud de los daños materiales ocasionados por el percance.

       

      Nicolás Puente González, coordinador de paramédicos de la delegación Sabinas, informó que hasta el momento se desconocen las causas que provocaron la volcadura. Señaló que, afortunadamente, no hubo víctimas de mayor gravedad y que el incidente se limitó a pérdidas materiales.

       

      Tras atender la emergencia, Puente González aprovechó para emitir un llamado a los automovilistas. Subrayó la importancia de respetar los límites de velocidad y evitar conducir en condiciones de cansancio, factores que suelen incrementar el riesgo de accidentes en carretera.

       

      El coordinador recordó que en los últimos días el flujo vehicular en la región ha aumentado de manera considerable, lo que exige mayor precaución por parte de los conductores. Con ello, reiteró que la prevención sigue siendo la mejor herramienta para reducir percances en las vías federales.

