Diego Garduño confirma investigación por agresión en Sabinas

SABINAS, COAH.- Diego Garduño Guzmán, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera, confirmó que se investiga la agresión registrada el domingo en la Villa de Agujita, donde un hombre resultó lesionado en la cabeza tras una riña derivada de un malentendido en el barrio Dos. El reporte ingresó a través del 911 y activó de inmediato a las corporaciones de seguridad.

La víctima fue identificada como Jesús "N", de 37 años de edad, quien sufrió una herida en el cráneo y en la zona lateral provocada con un objeto contundente. Garduño Guzmán explicó que, tras conocerse el hecho, se coordinaron los tres órdenes de gobierno: la Policía Municipal de Sabinas a cargo del comandante Rivera, la Agencia de Investigación Criminal, así como los grupos PAR y GREC, para la localización del presunto responsable.

El delegado señaló que ya se cuenta con una persona que pudiera estar relacionada con los hechos y el caso se mantiene bajo investigación para fincar las responsabilidades legales correspondientes. Precisó que el expediente continúa abierto y que, en su momento, se celebrarán las audiencias para definir la situación jurídica del imputado, su posible vinculación a proceso y la imposición de medidas cautelares, si hay lugar.

Sobre el estado de salud del lesionado, indicó que en un primer momento se reportó delicado por lo contundente del impacto y la zona afectada, que podía poner en riesgo su vida. Sin embargo, gracias a la respuesta oportuna de los nosocomios y la coordinación entre autoridades, la persona ya se encuentra estable. La denuncia formal ya fue presentada para dar seguimiento al proceso penal.

Garduño Guzmán aprovechó para fomentar la cultura de la denuncia, al señalar que todos los reportes al 911 o mediante grupos oficiales son atendidos de inmediato para brindar seguridad y certeza jurídica.