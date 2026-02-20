Lesionan a joven en Guadalupe, Sabinas

SABINAS, COAH.- Durante la madrugada del jueves 20 de febrero de 2026, elementos de Bomberos y Protección Civil acudieron a un llamado de emergencia en la colonia Guadalupe, tras recibir reporte de una persona lesionada por arma blanca.

El aviso fue recibido a las 12:35 a.m., indicando que en la calle Río Sabinas #150 se encontraba un joven herido. Al arribar al lugar, los socorristas localizaron al ciudadano Héctor Manuel García Hernández, de 20 años, quien manifestó haber sido agredido por varias personas y lesionado con un objeto punzocortante.

Los paramédicos detectaron una herida en el brazo izquierdo y golpes en ambos antebrazos. Se procedió a realizar lavado séptico, cubrir y comprimir la lesión, utilizando el botiquín de primeros auxilios.

Aunque se le recomendó traslado inmediato a un hospital para recibir atención médica especializada, el afectado se negó, asegurando que acudiría por su propia cuenta al día siguiente. La Fiscalía General del Estado tomó conocimiento del caso.