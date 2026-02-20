Contactanos
Coahuila

Lesionan a joven en Guadalupe, Sabinas

El joven de 20 años fue atendido por Bomberos y Protección Civil tras la agresión en la colonia Guadalupe.

Por Carlos Macias - 20 febrero, 2026 - 08:44 p.m.
Lesionan a joven en Guadalupe, Sabinas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      SABINAS, COAH.- Durante la madrugada del jueves 20 de febrero de 2026, elementos de Bomberos y Protección Civil acudieron a un llamado de emergencia en la colonia Guadalupe, tras recibir reporte de una persona lesionada por arma blanca.

      El aviso fue recibido a las 12:35 a.m., indicando que en la calle Río Sabinas #150 se encontraba un joven herido. Al arribar al lugar, los socorristas localizaron al ciudadano Héctor Manuel García Hernández, de 20 años, quien manifestó haber sido agredido por varias personas y lesionado con un objeto punzocortante.

      Los paramédicos detectaron una herida en el brazo izquierdo y golpes en ambos antebrazos. Se procedió a realizar lavado séptico, cubrir y comprimir la lesión, utilizando el botiquín de primeros auxilios.

       

      Aunque se le recomendó traslado inmediato a un hospital para recibir atención médica especializada, el afectado se negó, asegurando que acudiría por su propia cuenta al día siguiente. La Fiscalía General del Estado tomó conocimiento del caso.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados