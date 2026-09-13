Manolo Jiménez Salinas impulsa la economía en Sabinas con la Gran Cabalgata

SABINAS, COAH.- Tras encabezar la 37.ª edición de la Tradicional y Gran Cabalgata de Sabinas 2026, el gobernador de Coahuila, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, afirmó que este tipo de eventos contribuye a reactivar la economía y preservar las tradiciones norteñas, destacando a su vez que será a finales de este año o inicios del 2027 cuando se concreten más contratos de carbón con CFE.

Jiménez Salinas aseguró que la economía en la Región Carbonífera ha mejorado y que esta recuperación ya comienza a sentirse, particularmente a partir de las gestiones realizadas para fortalecer la actividad relacionada con el carbón.

Explicó que actualmente alrededor de 35 empresas tienen pedidos, lo que, dijo, genera movimiento económico en sectores como el transporte, talleres, agencias de automóviles y negocios dedicados a la venta de materiales para la construcción.

Agregó que vienen más contratos para pequeños y medianos productores de carbón y que se mantiene la gestión ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El mandatario estatal señaló que, aunque inicialmente se contemplaba concretar los contratos antes de junio, ahora se prevé que lleguen más pedidos a finales de este año o principios del próximo; sin embargo, precisó que la decisión depende 100 por ciento de la CFE.

Por otra parte, abundó, "Hemos impulsado los grandes eventos en Coahuila, hace algunas semanas lo hicimos en la Laguna y lo vamos a seguir haciendo, en unas semanas con lo del Rodeo Saltillo y de esa manera, además de potencializar el turismo, se ayuda en la economía", declaró.

El mandatario estatal señaló que la realización de estos eventos es posible, entre otros factores, porque Coahuila mantiene condiciones de seguridad. "Esto es posible gracias a que vivimos en el Estado más seguro de México", expresó.