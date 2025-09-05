Alcalde de Saltillo se reúne con concesionarios de transporte público

SALTILLO, COAHUILA.– El alcalde Javier Díaz González sostuvo un encuentro con concesionarios del transporte público para aclarar dudas sobre el rediseño de trayectos que acompañará la entrada en operación de las dos rutas troncales del programa "Aquí Vamos", programada para el 1 de octubre.

Durante la reunión, los transportistas expresaron su preocupación por el posible desplazamiento de las rutas tradicionales ante la llegada de las troncales. En respuesta, el edil subrayó que lejos de eliminar recorridos, se abrirá la posibilidad de ampliar la cobertura hacia nuevas zonas de Saltillo.

"Ellos traían la inquietud de que si las rutas troncales entran a diferentes colonias, las rutas que existen en esas colonias se iban a morir. Nosotros les comentamos que hay muchísima posibilidad de poder atender otros sectores de Saltillo", puntualizó Díaz González.

El plan de movilidad contempla intervalos de diez minutos en las troncales y un sistema de pago electrónico, con el fin de mejorar la eficiencia y garantizar un mayor control de ingresos.

Hasta el momento, más de 28 mil personas se han registrado para recibir la nueva credencial, cuya entrega iniciará la próxima semana.

El alcalde señaló que quienes ya cuentan con la tarjeta Saltibús no tendrán que realizar trámites adicionales, ya que sus datos y saldos serán transferidos automáticamente.

Además, la credencialización será un requisito para acceder a las troncales gratuitas, lo que permitirá a los usuarios conocer el ahorro mensual en sus gastos de transporte, los cuales representan hasta el 30 por ciento de los ingresos familiares.

Díaz González adelantó que el diálogo con los concesionarios continuará en las próximas semanas, a fin de ajustar detalles y garantizar que el rediseño beneficie tanto a los prestadores del servicio como a los usuarios.