Brianda Arista lidera marcha pacífica en Sabinas por justicia infantil

SABINAS, COAH.- En este Municipio, una marcha pacífica encabezada por Brianda Arista, madre de una niña víctima de presunto abuso sexual, reunió a decenas de familias que exigieron justicia y atención por parte de las autoridades educativas.

El recorrido inició esta mañana sobre la avenida Madero y culminó en la plaza principal de la zona centro, donde los manifestantes alzaron la voz en defensa de los derechos de los menores.

La madre de la afectada convocó previamente a la sociedad en general para sumarse a esta acción, subrayando que la lucha no es únicamente por su hija, sino por todos los niños y niñas de la Región Carbonífera. "Defender las garantías de la infancia es un derecho que nos corresponde a todos", expresó Arista, quien recibió el respaldo de vecinos, amistades y colectivos locales.

Durante la marcha, los participantes portaron pancartas con mensajes como "Cero Tolerancia a quienes Acosen a los Niños y Niñas" y "Con los Niños No", en un llamado directo a los maestros y autoridades escolares para que no guarden silencio ante situaciones de violencia o abuso.

La exigencia principal fue la implementación de protocolos claros y efectivos dentro de las instituciones educativas de los cuales tengan conocimiento también los padres de familia.

Al concluir la movilización, Brianda Arista agradeció el apoyo de la comunidad y destacó la importancia de la empatía en momentos difíciles. "Desafortunadamente hoy me tocó a mí, pero no quiero que esto vuelva a pasar a otros niños ni a otros padres de familia", señaló con firmeza, visibilizando el dolor y la preocupación que atraviesa su familia.

Finalmente, la madre reconoció que su hija enfrenta cambios emocionales negativos tras lo ocurrido, aunque cuenta con el respaldo de sus padres. "Nosotros como padres debemos exigir protocolos en la escuela, tenemos el derecho a ello", afirmó, reiterando que la lucha continuará hasta que las voces de las familias sean escuchadas y se garantice la seguridad de los menores en Sabinas y en toda la Cuenca Carbonífera.