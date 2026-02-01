La señora María de la Luz García Piña destaca apoyo de Oscar Ríos Ramírez en su vida diaria

NUEVA ROSITA, COAH.- La señora María de la Luz García Piña, habitante de la colonia Antonio Gutiérrez, expresó su gratitud hacia el presidente municipal de San Juan de Sabinas, Oscar Ríos Ramírez, por su apoyo incondicional a lo largo de los años.

García Piña recordó que el alcalde siempre ha estado dispuesto a ayudarla, incluso cuando más lo necesitaba. La señora García Piña tiene a su cuidado a un joven con discapacidad, quien padece de embolia cerebral y requiere de atención constante. El alcalde Ríos Ramírez ha sido un apoyo fundamental para ella, regalándole una silla para el joven y visitándolo regularmente.

"Él me ha dado siempre mucho la mano y por eso estoy muy agradecida, con Oscar, inclusive cuando no era presidente me enviaba despensas y dinero", García Piña, emocionada.

A pesar de que ya no puede ir a la presidencia debido a problemas de salud, el alcalde sigue visitándola y ofreciéndole su apoyo. La vecina destacó que el alcalde Ríos Ramírez es una persona que se preocupa por los demás y que siempre está dispuesto a ayudar. "Usted nunca me dejó sola", le dijo al alcalde, agradecida.

La señora García Piña concluyó expresando su agradecimiento al alcalde y a su equipo por su apoyo y dedicación. Su testimonio es un ejemplo de la labor humanitaria que realiza el gobierno municipal en la comunidad.