Pagan en gasolinas más en efectivo solo el 40% de clientes usa tarjeta

Empresarios gasolineros advirtieron que la transición hacia el pago digital obligatorio en estaciones de servicio será complicada, debido a que la mayoría de los clientes continúa utilizando efectivo para cargar combustible.

Luego de la propuesta impulsada por Claudia Sheinbaum para avanzar en la digitalización de pagos, empresarios señalaron que cerca del 60 por ciento de las ventas se realizan en efectivo, frente a un 40 por ciento con tarjeta.

"Es un poco complicado porque mucha gente llega y surte unos 100 pesos, y mucha gente no tiene tarjeta, en gasolina no se puede limitar".

Indicaron que, aunque actualmente reciben tarjetas sin problema y el uso de estos medios ha ido en aumento, el pago en efectivo continúa siendo la principal forma de pago en este sector.

Mencionaron que el hacer obligatorio el pago digital podría generar afectaciones entre los usuarios que no cuentan con acceso a servicios bancarios, señalando que mucha gente se va a quedar sin combustible.

Además, explicaron que el uso de terminales implica un costo adicional para los negocios, debido a las comisiones que deben cubrir por cada transacción.

¿Qué declararon los empresarios sobre la propuesta?

Sobre las alternativas planteadas por el Gobierno Federal, como el uso de CoDi y Dimo para evitar comisiones bancarias, consideraron que aún no está claro su funcionamiento en la práctica.

"No podemos saber cómo nos va a ir hasta que empiece a aplicarse", concluyeron.