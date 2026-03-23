SIMAS Monclova realiza Carrera 5K y recauda alimentos para familias vulnerables

En el marco del Día Mundial del Agua, el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento logró reunir cerca de 1.5 toneladas de alimentos no perecederos durante la cuarta edición de la Carrera 5K "Corre, Camina, Trota en Familia a Favor del Agua 2026", los cuales serán destinados a los sistemas DIF de Monclova y Frontera.

El evento, que además de promover la actividad física busca generar conciencia sobre el cuidado del agua, registró la participación de alrededor de 700 personas, superando las cifras de ediciones anteriores y consolidándose como una actividad familiar con impacto social.

El gerente de SIMAS, Eduardo Campos Villarreal, destacó la respuesta de la ciudadanía, al señalar que esta iniciativa ha crecido de manera constante tanto en participación como en apoyo solidario. "Tuvimos gran respuesta de la gente, la verdad estamos muy contentos, esta es la cuarta edición de la carrera como parte de las actividades del Día Mundial del Agua, con lo que se busca generar conciencia, promover el deporte y la convivencia familiar".

La carrera no tuvo costo de inscripción, únicamente se pidió la donación de dos kilos de alimentos por participante, lo que permitió reunir aproximadamente tonelada y media de productos que serán entregados entre el DIF Monclova y Frontera para apoyar a familias en situación vulnerable.

Campos Villarreal subrayó que, además de fomentar la convivencia familiar y el ejercicio, el objetivo principal es sensibilizar a la población sobre la importancia del cuidado del recurso hídrico.

Asimismo, informó que esta carrera forma parte de una serie de actividades que organiza SIMAS para conmemorar esta fecha, entre las que destaca el "Encuentro Azul", que se llevará a cabo los días 25 y 26 de marzo en el Teatro de la Ciudad.

En este evento se presentarán exposiciones de dibujo, fotografía, cortometrajes y diversas expresiones artísticas alusivas al cuidado del agua, además de un concurso de dibujo en el que participan estudiantes de nivel primaria, con cerca de 200 trabajos inscritos.