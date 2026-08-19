Sabinas refuerza medidas de protección animal para la Gran Cabalgata 2026

SABINAS, COAH.- En el municipio de Sabinas se reforzarán las medidas de protección animal para la movilización de caballos que participarán en la 37 edición de la Gran Cabalgata Sabinas 2026, informó el secretario de Desarrollo Rural, Jesús María Montemayor Garza.

El funcionario estatal señaló que, previo al evento que se tiene en puerta, se firmó un convenio de protección animal con el objetivo de garantizar el cuidado de los equinos que se espera sean movilizados durante las actividades programadas para septiembre.

Explicó que los participantes deberán cumplir con un protocolo para el traslado de los caballos, además de obtener una guía a través de las oficinas de Desarrollo Rural, como parte de las medidas establecidas para la movilización de los animales.

Montemayor Garza añadió que cada animal será revisado para verificar que no presente heridas en la piel, esto como medida preventiva ante la alerta sanitaria relacionada con el gusano barrenador.

Asimismo, señaló que durante el desarrollo del contingente, que contempla un recorrido de siete kilómetros, se contará con médicos veterinarios ubicados en algunos puntos establecidos para brindar atención y supervisar las condiciones de los equinos.

El secretario de Desarrollo Rural aseveró que Sabinas continúa siendo punta de lanza en el tema de las cabalgatas y agregó que, a la fecha, los protocolos ya fueron enviados a cuatro municipios, donde se han obtenido buenos resultados.