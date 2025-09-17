Medio maratón y Feria de Monclova 2025: Deporte y solidaridad en Coahuila

SABINAS, COAH.- En rueda de prensa realizada en la Oficina de Convenciones y Visitantes de la Región Carbonífera, la directora de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos de la región centro desierto, Cristina Rodríguez, anunció que la Feria de Monclova 2025 se llevará a cabo del 2 al 19 de octubre. El evento tendrá un enfoque social, ya que todo lo recaudado será destinado a la rehabilitación del DIF Monclova.

La feria contará con un programa de espectáculos de calidad y gran variedad, accesible para todos. Además, habrá más de 200 comercios participantes y juegos mecánicos innovadores.

En coordinación con el gobierno del estado, el 19 de octubre se realizará un medio maratón en Monclova, con una bolsa de premios acumulada de $500,000 para los ganadores. Se espera la participación de 2,500 corredores en las categorías femenil y varonil. El recorrido incluirá puntos emblemáticos de Monclova.

En noviembre, se efectuará el Torneo de Béisbol Joakim Soria, dirigido a niños de 11 a 14 años, quienes tendrán la oportunidad de ser visoreados por representantes de ligas nacionales e internacionales.

La rueda de prensa contó con la presencia de Octavio Grimaldo Ibarra, director de Desarrollo Social de Monclova, y Daniel Alejandro Morales Rincón, director del Deporte en la ciudad. La Feria de Monclova 2025 y el medio maratón son eventos que buscan fomentar el deporte y el turismo en la región, mientras se apoya a una causa noble.