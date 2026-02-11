Fiscalía de Coahuila abre investigación por lesiones a menor en Sabinas

SABINAS, COAH.- La Fiscalía General del Estado de la región carbonífera, a cargo del delegado Diego Garduño Guzmán, informó que se abrió una investigación por lesiones a un menor de edad, un masculino de 13 años, quien sufrió quemaduras de primer y segundo grado en su brazo derecho.

El incidente ocurrió ayer y se le brindó atención médica en el centro de salud de Sabinas. Garduño Guzmán destacó que, al tratarse de un menor de edad, se le da una exhaustiva investigación y se involucra a todas las corporaciones para tutelar el derecho del menor.

"Es una de las hipótesis que podría tratarse de un accidente doméstico, pero lo cierto es que al tratarse de personas menores de edad se le da una exhaustiva investigación", dijo Garduño Guzmán. La investigación sigue abierta y se tienen identificadas a las personas que estuvieron presentes al momento del incidente.

La Fiscalía General del Estado trabaja en coordinación con la Procuraduría de los Niños y Niñas y la Familia (PRONNIF) para darle celeridad al caso. "Hay mucha coordinación con la PRONNIF, de hecho, se tienen las líneas abiertas constantemente para rebotar estos temas y que se le dé celeridad a estos asuntos", agregó Garduño Guzmán.

La investigación busca determinar si se trató de un accidente o si hubo intencionalidad en las lesiones al menor. La Fiscalía General del Estado y la PRONNIF trabajan de manera estrecha para proteger los derechos del menor y determinar las responsabilidades correspondientes.