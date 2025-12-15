Solidaridad en Soledad: bingo para ayudar a Yaz Juárez con su tratamiento

La solidaridad de familiares y amigos se ha convertido en un respaldo fundamental para Yaz Juárez, una mujer de 44 años que enfrenta un diagnóstico de cáncer de hígado en etapa terminal.

Con el objetivo de ayudarla a solventar los elevados gastos médicos que requiere su tratamiento, se organizó un bingo con causa en la ciudad.

Yaz recibió el diagnóstico hace dos años, situación que transformó por completo su vida. Desde entonces, ha enfrentado un proceso médico complejo que le ha permitido mantenerse estable y continuar compartiendo tiempo con su familia, pese a la gravedad de su condición.

Cada tres semanas debe someterse a un procedimiento para extraer el líquido acumulado en el abdomen, una complicación que le genera dolor e inflamación. Durante estas sesiones también recibe vitaminas y suplementos indispensables, lo que eleva considerablemente el costo del tratamiento. Tan solo los gastos médicos ascienden a alrededor de 10 mil pesos mensuales, sin considerar la alimentación especial que debe seguir.

"Las quimioterapias únicamente me mantienen con vida, ya no existe la posibilidad de una cirugía", señala Yaz, quien desde hace un año tuvo que dejar su empleo en una financiera. Actualmente subsiste con una pensión mínima, insuficiente para cubrir tanto los gastos médicos como las necesidades básicas del hogar.

Como parte de las acciones de apoyo, el bingo benéfico se realizará el jueves 18 de diciembre a las 5:00 de la tarde, en el Salón Galca, ubicado en Soledad #600, colonia Occidental. El costo del boleto será de 100 pesos; además, se contará con venta de antojitos mexicanos y se entregará un obsequio a las primeras 20 personas que lleguen puntualmente.

Las personas interesadas en colaborar pueden adquirir su boleto o comunicarse al 866 172 0174 para recibir más información o realizar un donativo directo.

La historia de Yaz Juárez ha generado una respuesta solidaria en la comunidad, reflejando cómo el apoyo colectivo se convierte en un acompañamiento vital en momentos de mayor adversidad.