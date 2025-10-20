Diego Garduño Guzmán lidera Mesa de la Paz en Sabinas, Coahuila

SABINAS, COAH.- El Delegado de la Fiscalía General del Estado en la región carbonífera, Diego Garduño Guzmán, encabezó 'La Mesa de la Paz' con alcaldes de la región, donde se abordaron temas de seguridad y se establecieron estrategias para prevenir y reducir la incidencia delictiva.

En la reunión, que contó con la presencia de los alcaldes de Múzquiz, Sabinas, Juárez y representantes de San Juan de Sabinas y Progreso, se discutió el modelo Coahuila de seguridad, impulsado por el gobernador Manolo Jiménez y el fiscal Federico Fernández. Garduño Guzmán destacó que se abordaron temas como la incidencia delictiva, cateos, órdenes de aprehensión y protocolos para la prevención del delito.

El delegado de la Fiscalía General del Estado destacó que la región carbonífera es la segunda delegación a nivel estatal en porcentaje de cateos, con un total de 41 cateos realizados. También mencionó que se realizó un cateo en Minas de Barroterán, donde se detuvo a dos personas con orden de aprehensión, en coordinación con autoridades federales y estatales.

Garduño Guzmán destacó la importancia de la coordinación entre las autoridades estatales, federales y municipales para garantizar la seguridad en la región. También resaltó la participación de Guardia Nacional y el Ejército en las mesas de seguridad, así como la presencia de representantes de la mesa nacional de seguridad.

La mesa de paz es un esfuerzo conjunto para abordar los desafíos de seguridad en la región y establecer estrategias efectivas para prevenir y reducir la delincuencia. La Fiscalía General del Estado y los alcaldes de la región carbonífera seguirán trabajando juntos para garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.