Alcoholes atribuye denuncia contra Excalibur a conflicto por pago de "fichas"

La Dirección de Alcoholes del Municipio descartó que existan irregularidades en el registro sanitario de las trabajadoras de bares y cantinas de Monclova, luego de la denuncia pública realizada por la bailarina Karen Zúñiga, quien aseguró que en el bar Excalibur las mujeres laboran sin tarjeta de salud.

El director de Alcoholes, Sergio Carrizales, aseguró que todas las trabajadoras dedicadas al sexoservicio en establecimientos con venta de alcohol se encuentran debidamente registradas, cuentan con su tarjeta sanitaria y acuden periódicamente a revisiones médicas, resultado de un trabajo de regulación que se reforzó desde el año pasado.

"Nosotros hasta ahorita no tenemos ni una queja de las muchachas. Todas cuentan con su tarjetón de salud y acuden a sus chequeos y análisis conforme al calendario establecido", señaló.

Explicó que semanalmente las trabajadoras son citadas para realizarse análisis clínicos o revisiones médicas, dependiendo del control que les corresponda, por lo que existe un seguimiento permanente por parte de la autoridad sanitaria.

Carrizales indicó que actualmente alrededor de 139 mujeres se encuentran registradas y reguladas bajo este esquema, por lo que rechazó la versión de que las trabajadoras ingresen a laborar sin cumplir con este requisito.

¿Qué declaró Sergio Carrizales sobre las trabajadoras?

Respecto a la denuncia difundida por Karen Zúñiga en redes sociales, el funcionario consideró que el señalamiento sobre la falta de tarjetas sanitarias podría derivar de un conflicto laboral relacionado con el pago de las llamadas "fichas", sistema mediante el cual una bailarina recibe una comisión cuando un cliente le invita una bebida.

Explicó que este mecanismo consiste en que el cliente paga una cerveza para convivir con la trabajadora y una parte de ese consumo le corresponde a ella como comisión, por lo que cualquier inconformidad sobre ese pago debe resolverse directamente entre la empleada y el propietario o encargado del establecimiento.

"Si no le pagaron las fichas o existe alguna diferencia en ese tema, es una situación que debe tratar con el dueño del negocio; eso no significa que pueda decir que ninguna trabajadora cuenta con tarjetón sanitario, porque todas están reguladas", sostuvo.

¿Qué acciones tomará la autoridad sanitaria?

El funcionario agregó que la dependencia no ha recibido denuncias formales por presunto acoso, violencia o incumplimientos laborales por parte de las trabajadoras del bar Excalibur, por lo que señaló que el caso corresponde, en principio, a un conflicto entre particulares.

Asimismo, informó que revisará el caso con el propietario del establecimiento para conocer su versión de los hechos, aunque reiteró que, en materia de regulación sanitaria, el negocio cumple con los lineamientos municipales.