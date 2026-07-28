¡Cortan cabeza a San Buenaventura!
En el comunicado, la parroquia pidió a los feligreses que respondan con **caridad** y oración, y que San Buenaventura interceda por quienes cometieron este acto, promoviendo así un mensaje de paz y respeto.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
La imagen de San Buenaventura, santo patrono de la comunidad, fue víctima de un acto de vandalismo durante la madrugada del martes 28 de julio, informó la parroquia.
A través de un aviso dirigido a la comunidad parroquial, se dio a conocer que la imagen se encontraba al exterior del templo cuando fue objeto del ataque y resultó gravemente dañada.
La parroquia expresó su tristeza por los hechos y señaló que, además del daño material, el acto representa una falta de respeto hacia un lugar sagrado y hacia los signos de fe de quienes profesan devoción por San Buenaventura.
Reacción de la comunidad religiosa
Ante lo ocurrido, la comunidad religiosa llamó a los feligreses a mantenerse unidos y responder con oración, esperanza y caridad, además de pedir por la paz, el respeto y la conversión de quienes cometieron el acto.
"Que San Buenaventura interceda por quienes cometieron este acto y fortalezca nuestra fe para responder siempre con esperanza, unidad y caridad", señaló el comunicado.
Apoyo y unidad en la parroquia
La parroquia agradeció las muestras de apoyo recibidas y pidió a los feligreses mantenerse unidos como familia parroquial, con la confianza de que el bien prevalecerá.
San Buenaventura, ruega por nosotros.