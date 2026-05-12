Detienen a hombre por presunto robo de cableado de alumbrado público en Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– Un hombre fue detenido por elementos de seguridad luego de ser sorprendido presuntamente robando cableado del alumbrado público en esta frontera.

El detenido fue identificado como José "N", de 30 años de edad, quien quedó tras las rejas y a disposición de las autoridades correspondientes por el delito de robo.

¿Cómo ocurrió el robo?

Los hechos ocurrieron sobre el libramiento Emilio Mendoza Cisneros, en el cruce con las privadas Las Quintas, donde los oficiales detectaron al sujeto mientras causaba daños al sistema de alumbrado público, propiedad del Municipio de Acuña.

Durante la detención se logró asegurar un rollo de cableado eléctrico color negro de aproximadamente 100 metros.

Investigación en curso

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si el detenido pudiera estar relacionado con otros robos similares registrados en la ciudad.