Motociclistas resultan lesionados en accidente en Sabinas

SABINAS, COAHUILA. Una pareja de motociclistas resultó lesionada la mañana de este viernes, luego de que la unidad en la que viajaban derrapara sobre la calle Rivapalacio, en la colonia Sarabia, impactando por alcance contra un automóvil sedán de la marca Dodge.

El percance ocurrió hace apenas unos momentos y generó la rápida movilización de autoridades de tránsito, así como de cuerpos de emergencia, quienes acudieron al sitio para brindar apoyo y controlar la situación. Vecinos de la zona alertaron a las corporaciones tras escuchar el estruendo del choque.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, delegación Sabinas, atendieron a los lesionados en el lugar, proporcionando servicios prehospitalarios antes de trasladarlos a centros médicos. Uno de los heridos fue llevado a la sala de urgencias del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mientras que el otro fue canalizado al Centro de Salud local.

Se informó que ambos recibieron atención inmediata y se encuentran bajo supervisión médica. El conductor del automóvil involucrado permaneció en el sitio para rendir su declaración a las autoridades.

Elementos de tránsito municipal iniciaron las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades y determinar las causas del accidente. Se exhorta a los conductores a extremar precauciones a fin de evitar percances que pongan en riesgo la integridad de los ciudadanos.