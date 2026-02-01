El museo Francisco Villa ofrece talleres y cursos para todos

SABINAS, COAH.- La directora del museo Francisco Villa, Bertha Alicia Villarreal Rodríguez, invitó a la comunidad a visitar el museo y a participar en los cursos y talleres que se ofrecerán en el actual año. El museo busca superar la cantidad de visitantes que fueron más de 3,725 en el 2025.

El museo Francisco Villa ha tenido una gran respuesta en cuanto a talleres, exposiciones, festivales artístico-culturales, conciertos de música y visitas guiadas. La directora destacó que el museo está abierto de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde y que siempre están dispuestos a atender a los visitantes.

El museo es considerado uno de los puntos turísticos más importantes de la región carbonífera y se invita a la comunidad a visitarlo. Bertha Alicia Villarreal Rodríguez invitó a los habitantes de la región a invitar a sus visitantes de otros lugares a conocer el museo Francisco Villa.

El museo se encuentra ubicado en Emilio Carranza esquina con Gómez Farías en la zona centro de Sabinas, Coahuila. La directora expresó su esperanza de que el museo siga siendo un lugar de encuentro y aprendizaje para la comunidad.

La directora concluyó invitando a la comunidad a visitar el museo y a participar en las actividades que se ofrecerán en el actual año. "No dejen de conocernos y si reciben visitantes de otros lugares, no duden en invitarlos a venir a conocer el museo Francisco Villa", dijo.