Justicia para los mineros: Viudas de Pasta de Conchos acuden al Congreso de la Unión

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- A dos décadas del siniestro en la mina Pasta de Conchos, donde 65 trabajadores perdieron la vida, las viudas de las víctimas, acompañadas por el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, encabezado por Napoleón Gómez Urrutia, acudieron al Congreso de la Unión para emitir un pronunciamiento en busca de justicia, informó Javier Martínez Valadez, delegado especial del CEN minero en Coahuila.

El sindicato respaldó la exigencia de que las tragedias mineras no queden impunes, recordando que el caso Pasta de Conchos simboliza una herida abierta en la Región Carbonífera de Coahuila.

Las familias por su parte, señalaron que, pese al tiempo transcurrido, la memoria de los trabajadores fallecidos sigue siendo motivo de lucha y dignidad.

Uno de los puntos centrales de la demanda es la reapertura del expediente ante la Fiscalía General de la República (FGR), con el objetivo de que se reciba formalmente la denuncia por el delito de homicidio industrial contra los responsables de la tragedia.

Las viudas subrayaron que no buscan venganza, sino justicia y reparación para las familias que quedaron marcadas por el dolor.

Durante el pronunciamiento, se destacó que, la impunidad ha sido el mayor obstáculo en el camino hacia la verdad. "Queremos que vayan a la cárcel los responsables de lo ocurrido y que este hecho no quede impune", expresaron las viudas, quienes insistieron en que la tragedia no debe repetirse en ninguna mina del país.

El llamado al Congreso de la Unión busca abrir un debate nacional sobre las condiciones de seguridad en la industria minera y la responsabilidad de las empresas frente a sus trabajadores.

Con este acto, las familias de Pasta de Conchos reafirman que la justicia social y laboral no puede esperar más, y que la memoria de los 65 mineros caídos debe convertirse en un compromiso permanente del Estado mexicano.