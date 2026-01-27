Óscar Pimentel González informa sobre nuevo centro para migrantes en Coahuila

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El secretario de Gobierno del Estado de Coahuila, Óscar Pimentel González, informó que continúa el respaldo a las personas repatriadas de Estados Unidos, ahora desde una nueva sede, puesto que, el Centro de Atención para Migrantes, se ubica ahora en el Salón de la Sección 14, en la zona centro del municipio de San Juan de Sabinas.

La decisión de trasladar el punto de atención se tomó luego de que la nave industrial de las antiguas oficinas de Sara Lee, originalmente destinada para fungir como albergue, resultara sobredimensionada para la demanda real.

"Afortunadamente, la expectativa de una deportación masiva no se concretó. En su lugar, se ha presentado un flujo 'hormiga', más gradual y manejable", explicó el funcionario estatal.

Ante este escenario, el espacio fue reasignado para un uso más productivo: se rentó a una empresa que generará empleos en la Región Carbonífera.

Esta medida, señaló Pimentel González, responde a una estrategia de eficiencia operativa y de impulso al desarrollo económico local, al aprovechar mejor los recursos disponibles.

El nuevo centro en San Juan de Sabinas permite brindar atención más focalizada a los migrantes que regresan al país, ofreciendo orientación, apoyo logístico y canalización a otros servicios.

Además, la ubicación céntrica, facilita el acceso tanto para los repatriados como para las instituciones que colaboran en su atención en el Municipio de San Juan de Sabinas.

Finalmente, el secretario destacó que hasta el momento se ha atendido apenas un 10 por ciento del volumen de migrantes que se había proyectado inicialmente.

No obstante, reiteró el compromiso del gobierno estatal de mantener la infraestructura y el personal necesario para responder de manera oportuna ante cualquier eventual incremento en el flujo migratorio.